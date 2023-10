Fedez, ingresado de urgencia por una hemorragia interna

"Gracias por todos los mensajes que me están enviando porque el apoyo siempre es bueno en estos momentos. Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna", ha narrado Fedez. "Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida", ha escrito en un comunicado que ha publicado vía stories.