Críticas a Chiara Ferragni por su forma de cocinar galletas junto al pastelero más famoso de París

Pero las críticas no solo llegaron por el "oportunismo" de la influencer italiana, sino por su forma de vestir mientras cocinaba. Chiara aparece en el vídeo con un top de punto y pantalones de talle alto, eso sin pasar por alto varias pulseras. "Podía no estar medio desnuda", "Podría haber venido en topless en este punto", "Ojalá se hubiera vestido un poco más apropiada", "No es un atuendo adecuado. No porque sea una mujer, no porque sea poca ropa, pero no se viste así cuando se prepara comida en un lugar de trabajo profesional. En cualquier otra ocasión fuera de un entorno de trabajo profesional, su atuendo está perfectamente bien. Pero en una panadería o pastelería hay que llevar ropa adecuada"... Estos son solo algunos de los comentarios que aparecen y que ponen sobre la mesa que quizá esta no era la mejor forma de ponerse a cocinar unas deliciosas galletas.