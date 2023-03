Así se llevan las tendencias de moda de los 2000 en 2023, según Chiara Ferragni

Si hay una ‘celebrity’ que ha caído rendida ante todos los excesos de nuestra época adolescente, esa es –sin ninguna duda– Chiara Ferragni. La italiana parece que, esta temporada, tiene como iconos de referencia a Paris Hilton, Lindsay Lohan, las hermanas Olsen o Britney Spears. Es ver sus ‘post’ de Instagram y que no puedas evitar tatarear ‘Baby One more Time’ en tu cabeza.