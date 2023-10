Cuál es la enfermedad que tiene Fedez, marido de Chiara Ferragni

“Lamentablemente, me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida". Estas son las palabras con las que Fedez explicaba a sus seguidores lo que le había ocurrido apenas unos días después de acudir a un desfile junto a Chiara Ferragni.