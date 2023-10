Chiara Ferragni, al fin junto a Fedez en su hospitalización de urgencia

Meses después de lo ocurrido y tras la tormenta mediática que se generó por la supuesta crisis matrimonial entre él y Chiara Ferragni, Fedez abandonó temporalmente las redes sociales debido a su salud mental. "Aunque me considero afortunado, el hecho de que me diagnosticaran un tumor en el páncreas ha sido traumático. Y solo a día de hoy me doy cuenta de la poca atención que le había prestado a mi salud mental". "Cuando te suceda algo tan traumático en la vida (como una enfermedad grave o un gran luto), cuida tu salud mental y emocional y no descuides tus emociones y las de las personas a tu lado”.