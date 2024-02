La última entrevista de Chiara Ferragni recibe más de 1 millón de visitas en minutos y tumba su web: "Si les dijera lo frágil que me siento, me percibirían aún más débil"

Fue el pasado 20 de febrero para el medio italiano ‘Corriere Della Sera’. Todavía no se había confirmado la separación de la pareja, pero los rumores de crisis sumado a su situación inestable como empresaria, dieron a entender entre líneas sus sentimientos y el estado actual de su vida personal y profesional. “Lucho porque, si les dijera lo frágil que me siento, me percibirían aún más débil, aún más vulnerable a los ataques”, exponía.