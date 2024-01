Chiara Ferragni ha pasado de tener 5.000 comentarios por post a solo 65

Lo que queda claro de lo acontecido con Chiara es que la italiana es una figura tan importante, que a raíz del fiasco, la autoridad de comunicaciones de Italia ha puesto en marcha una serie de nuevas reglas estrictas similares a las que se aplican a todos los medios de comunicación, para mejorar así la transparencia en las publicaciones en las redes sociales producidas por personas influyentes con más de 1 millón de seguidores. No sabemos si el imperio Ferragni seguirá siendo el más glorioso, pero sí que tendrá que tener cuidado para no resbalar de nuevo, porque cada vez estamos menos dispuestos a perdonar según qué errores y porque el mundo comienza a estar harto de saber que tras los filtros y las sonrisas, hay en ocasiones mentiras. Si las relaciones parasociales, esas de carácter unilateral que nos hacen sentirnos tan cerca de las celebridades, nos hacen creernos cómplices de sus éxitos, cuando hablamos de personas activas en las redes y hacen algo que consideramos inmoral, lo sentimos de forma más personal que cuando hablamos de aquellos ajenos al universo digital. Por eso el daño para los influencers y sus imperios ante cada tropiezo es cada vez mayor: porque cuando nos abren, aunque de forma ficticia, las puertas de su intimidad, creemos que tener derecho a que nos pidan perdón y cómo no, justifiquen lo que han hecho. ¿Perdonarán a Chiara las marcas y los seguidores? ¿Contará lo que ha pasado el su reality de Amazon Prime o será este drama el responsable de que el universo en clave Kardashian se termine para ella y para su familia?