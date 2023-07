El hijo de Mar Flores revela su pasado: "Durante mi adolescencia toqué fondo: Empiezo con el alcohol, tabaco y luego hachís"

Aunque lleva más de 8 años en terapia y ha recibido el apoyo constante de su abuela y sus padres para lograr salir de las drogas, ha contado que esta nueva condena ha afectado a su carrera: "A nivel mental esto me está costando mucho, he pasado por muchas cosas muy feas y tengo el pellejo muy duro, pero hay días en que no me quiero levantar de la cama, me tengo que forzar a ir al gimnasio, a comer, a afrontar el mundo. Tengo pánico social, no me atrevo a hacer ninguna inversión».