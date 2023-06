Vanesa Martín lanza un mensaje tajante contra la homofobia

Unos días después, la cantante acudía al nuevo programa de Sandra Barneda, ‘Así es la vida', y donde ambas recordaron dicho pregón con unas palabras que la propia presentadora definió como “la leche”. “Me hizo mucha ilusión. Tuve claro que no iba a pasar de puntillas. Creo que me mojé en varios terrenos y fui bastante clara. Fue un día precioso”, recordó Vanesa Martín, que también explicó que lo que más le costó del pregón fue “utilizar las palabras justas para que el mensaje fuera claro y directo y no se perdiera en el aire”.