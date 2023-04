Laura Cámara: “El deseo masculino se considera la norma a través del cual se rige el femenino”

Todos pasamos por las mismas fases de la respuesta sexual y necesitamos una predisposición hormonal y física para el deseo sexual. Por ejemplo dopamina, serotonina, y hormonas sexuales. Es verdad que se han visto algunas diferencias en cuanto a cómo se expresa este deseo. Lo que no queda tan claro, y es algo que explico en el libro, es que estas diferencias sean realmente biológicas y no de aprendizaje.

No es que esté condicionado, sino que el deseo masculino se considera la norma a través del cual se rige la salud de nuestro. El nuestro siempre es demasiado o es demasiado poco en función del masculino, como que no tiene entidad propia. El deseo masculino y el nuestro funcionan diferente.

Por hablar de ello, no creo. Evidentemente cuando las mujeres son conscientes, y no siempre es así, de que consentir es el mínimo que se pide en una relación sexual, pero que lo ideal es tener unas relaciones no solo consentidas, sino deseadas, se pueden plantear muchas cosas. Como por ejemplo si las relaciones que tienen están siendo saludables y respetuosas con ellas. A veces la respuesta es que no, y esto puede crear un gran malestar.