Orgullo: 12 novelas LGTBIQ+ para todos los públicos que tienes que tener en tu radar

Es el actual número 1 en ventas en librerías especializadas y muchos la consideran "uno de los mejores debuts de los últimos años", entre otras cosas, por su humor y ternuda. Nominada y finalista de múltiples premios (ha recibido la medalla del humor Stephen Leacock; ha sido finalista de los premios Ottawa Book Awards y preseleccionada para el premio Amazon First Novel Award), esta novela de quien ya es considerada gran referente de la literatura queer recoge las vivencias de Gilda cuando comienza a trabajar por error de secretaria en la iglesia St. Rigobert y conoce a toda una parroquia de fieles a los que la vida no ha tratado mejor que a ella.