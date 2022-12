Mar Flores: "Una sonrisa siempre te hace elegante"

Mar Flores impone de cerca, al estilo de las míticas modelos de los años 90, como Claudia Schiffer o Gisele Bündchen. Altísima, con un cuerpo espectacular, su aura se ve mitigada por la naturalidad y la cercanía con la que se mueve por el mundo.

¿En qué faceta te sientes más tú: empresaria, modelo, embajadora de la ONU, presentadora, madre?

Es obvio que como madre, con cinco hijos no te puedes sentir mejor ni más cómoda en otro lugar. Pero también me satisface dedicar tiempo a labores sociales –con la ONU lleva colaborando 14 años, en el programa Woman Together–, eso siempre me aporta cosas positivas. Y también, claro, mi faceta profesional. Al final es la que te hace mantenerte activa y superarte cada día. Ahora me encuentro en un momento bonito del que me siento orgullosa, fruto y reconocimiento de un largo recorrido.

Acabas de volver a la tele –al programa 'Y ahora, Sonsoles', en Antena 3– y el año pasado te subiste de nuevo a una pasarela –con el diseñador Roberto Diz, en la Madrid Fashion Week–. ¿Reinventarte es tu súperpoder?

Estoy feliz de haber vuelto a la televisión de la mano de grandes profesionales. Y seguir vinculada a la moda me hace sentir cómoda, a pesar de tener que adaptarme a las redes sociales. Desde que empecé mi primer trabajo, a los 16 años, nunca he parado de hacer cosas nuevas. He desarrollado una habilidad para buscarme retos y con los años, en lugar de relajarme, me vengo arriba. No tengo límite (risas).

¿Aún tienes metas que no hayas conseguido?

Estoy muy satisfecha con mi vida. Todo con lo que soñé de joven lo he conseguido. Ahora solo aspiro a encontrar el término medio entre no abandonar mi profesión y poder disfrutar de la vida, porque mi prioridad es el tiempo. Tengo que encontrar el equilibrio.

/ Leticia Díaz de la Morena

Nieves Álvarez confesaba que ir bien peinada era su clave para no perder la elegancia. ¿Cuál es tu truco, Mar?

Una sonrisa. Eso siempre te hace elegante, aunque estés mal peinada o desmaquillada. Es algo que desarma a cualquiera, incluso te la crees tú, aunque no estés en ese 'mood'. También puedes recurrir a un LBD...

¿No sientes presión al convertirte en el punto de mira cada vez que sales de casa?

Absolutamente, pero lo agradezco, porque cuando no la he sentido y he salido de cualquier forma, luego las fotos me han devuelto a la realidad y he dicho: "¡Qué horror!" (risas). Pero la presión para ir vestida adecuadamente a los sitios: dónde voy y si estoy ad hoc con el momento y el lugar es lo que más me preocupa. No me gustaría ir maravillosa, pero tampoco estar fuera de tono.

¿Tienes ayuda a nivel de estilismo?

No, somos mi armario y yo (risas). Bueno, a veces también tiro de diseñadores amigos para eventos.

¿Cómo te llevas con las redes sociales?

Es una relación de amor-odio. Pero es una forma de estar al día, de sentirte más joven, más en la onda y una herramienta de trabajo muy importante. Y, como todo lo que hago, lo quiero hacer bien.

¿Pero las utilizas para 'stalkear' o conocer gente?

No, eso me quitaría mucho tiempo, ya consumo el suficiente comparando otros perfiles profesionales, buscando las últimas tendencias en moda, los hashtags más utilizados, como para meterme también a cotillear... El otro día me enteré de que unos amigos se habían casado porque vi la foto... ¡se me había olvidado el evento! La vida va tan deprisa que Instagram te sirve para actualizarte. Enseguida les escribí y lo entendieron, pero fíjate qué desconexión a nivel personal.

/ Leticia Díaz de la Morena

¿Los 50 de ahora son los nuevos 40? ¿Estás en tu mejor momento?

Lo de creernos que estamos en nuestra mejor etapa de la vida es básico para seguir adelante. No sé si físicamente lo estoy, al menos lo intento: me lo trabajo muchísimo, entreno hora y media diaria en gimnasio, con mi propio peso y hago cardio en exterior; y una vez a la semana yoga aéreo. Pero mentalmente sí que lo estoy: amo mi cabeza en este momento. Me siento fuerte, segura, tengo templanza para manejar las situaciones complicadas, algo básico en mi faceta como madre.

¿Y cómo te cuidas, aparte de entrenar?

Con la alimentación: somos lo que comemos, pero también lo que pensamos. Y, a partir de cierta edad, la dieta sana es fundamental para que tu piel brille, para que tu músculo esté fuerte y tu actitud sea poderosa. Y como entreno mucho, una vez o dos a la semana viene un fisioterapeuta que me ayuda a quitarme tensiones. También voy a centros de belleza para hacerme tratamientos antes de algún evento más especial, pero sencillos, porque no me sobra el tiempo.

¿Cómo es tu rutina de belleza?

Me ducho y luego me aplico la DD Cream Nude Skin Perfection de Atashi, que me da color y uniformidad a la piel, y el Contorno de Ojos Lifting Iluminador, para borrar las bolsas y las ojeras, al tiempo que ilumina. Son dos productos simples pero efectivos, que dan la sensación de ir maquillada, pero de forma natural. Así voy a llevar a los niños al cole, a hacer recados y a la oficina. Como por trabajo siempre voy tan maquillada, estos productos me dan un aire non make-up muy agradable.

¿De qué te sientes más orgullosa?

He hecho muchas cosas importantes a nivel solidario, pero mucha gente también lo hace. De lo que más orgullosa me siento es de mis cinco hijos, cinco pedazo de varones. Ese es mi gran legado (emocionada).

¿Y cómo es tu relación ellos?

En este momento, las edades son tan dispares –el pequeño tiene 11 y el mayor, 29– que intento hacer planes al aire libre, deporte, viajes... cosas que nos gustan a todos. Yo soy la quinta de una familia de cinco hermanos, nadie me hacía ni caso, todos mis amigos eran chicos, así que estoy acostumbrada a hacer motocross, a subirme por los árboles y a saltar muros (risas). Eso me ha ayudado bastante, porque no sé si sabría lidiar con muñecas y lazos.

¿Cuál es la mejor lección que les has enseñado?

Todos ellos son conscientes de lo que cuesta conseguir las cosas y no solo a nivel económico. Aunque vivimos desahogados, siempre he sido muy pesada con el tema del esfuerzo. Y cuando quieren algo, trabajan para lograrlo. Saben que nadie regala nada.

¿Tras 14 años colaborando con la ONU, ser solidaria para ti es una forma de devolver lo que has conseguido?

De tener los pies en la tierra. Desde que mi hijo Carlo tenía tres añitos, empecé a trabajar en Nicaragua con una ONG que ayudaba a niños adictos al pegamento, pero lo pasaba tan mal, que me pasé a Naciones Unidas, al proyecto de moda artesanal de Woman Together. Yo capto a personas o empresas que destacan por el comercio justo y artesanal en toda Latinoamérica. Hay mucha mujer empresaria consciente de cumplir los ocho objetivos del milenio, que es lo que valoramos en el proyecto.

¿Tú lo has tenido más difícil por ser mujer?