La gloria de Elliot Page o cómo ser feliz cuando al resto solo le importan las apariencias

"Peluquería, vestuario y maquillaje en el trabajo solían ser una pesadilla para mí. Irónicamente, interpretar a una adolescente embarazzada fue una de las primeras veces que sentí un mínimo de autonomía en plató. Llevaba una barriga falsa, pero no me hiperfeminizaban. Para mí, 'Juno' era un símbolo de lo que podía ser posible, un espacio más allá de lo binario", llega a reconocer en este libro, en el que también habla de lo mucho que le costaban las pruebas de vestuario con ropa heternormativa: "Me machacaban las entrañas, como espolones rasgándome los órganos. Pruebas para sesiones de fotos y estrenos... Caía en picado en una espiral hacia una profunda depresión", asegura.