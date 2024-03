El estilo de la novia de Ester Expósito, que nos tiene enamoradas

Como decimos, aunque a muchos de sus seguidores les encantaría ver a la madrileña enarbolando la bandera arcoíris próximamente, no existe por ahora una confirmación oficial de que Ester Expósito tenga novia. No obstante, el estilo urbano y rompedor de Nini Vélez ha atrapado nuestra atención a golpe de looks casuales en los que abundan las sudaderas, las gafas de sol tipo Matrix, las camisetas gráficas o las bermudas.