Así fue la cita entre Ester Expósito y Rauw Alejandro: ¿estaba ya saliendo con Rosalía?

Desde que saliese a la luz la noticia de que Rauw Alejandro y Rosalía habían puesto fin a su relación a pesar de su compromiso, los comentarios y cotilleos que rodean a esta historia no cesan. Los rumores sobre las causas de la ruptura son varios, pero la pareja no ha confirmado ni desmentido nada, salvo uno: el cantante asegura que no fue infiel a la artista española.