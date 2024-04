Fedez admite en televisión los motivos de su ruptura con Chiara Ferragni

En este punto cabe resaltar que muchos de los fans de la pareja han achacado su separación a una posible infidelidad por parte de Fedez, quien, poco después de que trascendiera la noticia, puso rumbo a Miami acompañado de su asistente Eleonora Sesana, que le acompaña en sus viajes de trabajo. Ahora él ha querido desmentir esos rumores: "Me hace reír, hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema. Hay rumores de que he estado con una chica pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?", se ha preguntado.