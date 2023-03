Cinco peinados fáciles, rápidos (y favorecedores) para transformar el pelo corto

No vamos a negar que los cabellos largos tienen grandes posibilidades y además la capacidad de hacerlo en cuestión de segundos, una simple horquilla o un lazo es suficiente para conseguirlo, una de sus ventajas es que pueden crear infinidad de peinados diferentes, pero eso no significa que las mujeres con pelo corto deban renunciar a innovar y recurran siempre al mismo look, nada más lejos de la realidad.