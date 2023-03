El long bob que luce Chiara Ferragni será el corte que lucirás esta temporada

Tener miedo a cortar por lo sano tu pelo largo y a someterse a un cambio de look radical puede solucionarse con una propuesta que favorezca el equilibrio. Es tan sencillo como tener en el radar cortes de pelo que estén entre los básicos más acertados para aquellas que tienen el pelo largo y quieren pasar a una media melena no muy pronunciada. Es decir, un cambio de look en el que no renunciar (demasiado) al largo.