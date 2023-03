Eugenia Silva cambia de look y se apunta al corte de pelo que rejuvenece y es tendencia este 2023

Con la primavera llamando a la puerta son muchas las que deciden cambiar de look para comenzar la temporada de sol con un cabello totalmente renovado. Un patrón que se repite al inicio de año o en septiembre, cuando dejamos atrás los meses de verano. Desde un ligero corte de puntas o un retoque de color, como por ejemplo unas 'baby lights' sutiles y delicadas que aporten luz pero no transformen nuestro cabello, a un cambio más atrevido que nos permita adentrarnos en los meses estivales con un look innovador y diferente. Eugenia Silva ha entrado en este segundo grupo.