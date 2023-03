El corte de pelo perfecto para disimular las canas

El gran dilema de tu cabello es el tema de las canas. Estás siempre buscando una solución para tratar de disimularlas, has probado con los mejores tintes y hasta has tratado de camuflarlas con productos express. Para muchas mujeres el camuflar las canas se ha convertido en una compleja investigación y conocimiento del cabello. Pero la verdad es que para nada es complicado y, por si siempre lo has pensado, ocultar las canas no tiene que estar estrechamente ligado con el tinte, está en el corte de pelo que selecciones.