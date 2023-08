Maquillarse con efecto ‘buena cara’

Sobre la primera tendencia, las dos famosas que mejor la representan son Rosalía y Sofía Richie. Las pieles de la diva catalana y de la modelo son envidiables (y muy envidiadas) por su luminosidad (que no es lo mismo que tener brillos). ¿Cómo consiguen que a pesar de ir maquilladas su piel no se ve pesada ni saturada? El truco no es enmascarar las imperfecciones sino realzar el tono de su piel. En eso se basa el backwards makeup, tal como lo ha bautizado David Deibis, uno de los makeup artist más talentosos que hay en España.