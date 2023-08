Maquillarse del revés y labios 'choco-boomer': el maquillaje del verano que arrasa entre las famosas

Cabe recordar que todo esto no sirve de nada si antes no se prepara bien la piel. ¿Cómo? Es básico tenerla bien hidratada, para que el maquillaje no se cuartee y permanezca intacto el máximo tiempo posible. Y antes de hidratar hay que limpiar, y también exfoliar (para eliminar impurezas y células muertas). De esta manera se consigue un efecto de piel pulida y luminosa. Luego, hay que aplicar un sérum de vitamina C, que optimiza la producción de colágeno y elastina. Por último, es imprescindible una crema hidratante con efecto antioxidante.