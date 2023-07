El truco del 'tick' para aplicar el colorete que será un antes y un después en tu rutina de maquillaje

Aplicar el colorete como un profesional no resulta sencillo. Seguro que todavía recuerdas tus inicios con el maquillaje y esos primeros looks que, aunque en aquella época pensábmos que nos quedaban de maravilla, la realidad era muy distinta. Con los años y la práctica es cierto que hemos aprendido a evitar ciertos errores con el maquillaje, a darnos cuenta de lo que nos sienta bien y a sacarnos el máximo partido. Sin embargo, hay productos que todavía a muchas se nos resisten, porque no siempre acertamos con el lugar en el que es mejor aplicarlo o porque nos pasamos con la cantidad. Uno de estos temidos y peligrosos productos es el colorete.