Latte makeup, el maquillaje más viral (y más llevable) del verano que encima es súper fácil de hacer

A priori, parece que no hay demasiada novedad en esto, y ciertamente no la hay (en realidad se trata de un look que creó por primera vez la maquilladora Tanielle Jai en 2018, pero que se ha viralizado ahora) pero es un maquillaje ideal para los meses de verano porque gracias a las tonalidades que utiliza, y que son las responsables de darle el nombre de café con leche, este maquillaje es ideal para lucir con una piel bronceada.