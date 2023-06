El mejor remedio contra el calor son estos polvos de maquillaje con efecto refrescante inmediato

Si lo que buscas es un maquillaje fresco y ligero este verano, estos polvos bronceadores de Douglas son perfectos para ti, porque están formulados con un 55% de agua para conseguir ese efecto refrescante instantáneo al aplicarlos. No obstruyen los poros y dejan respirar la piel, al tiempo que la hidratan, pero ahí no queda la cosa, porque además están enriquecidos con vitamina PP. Esta vitamina estimula la producción de colágeno, y es una proteína esencial para la estructura y la elasticidad de la piel. La vitamina PP también actúa sobre el acné, la rosácea y el eczema, mejorando considerablemente el aspecto y la salud de la piel. Las arrugas y líneas de expresión se alisan, las imperfecciones se atenúan y el cutis se vuelve más fresco y luminoso. Otro punto a favor es que estos polvos sueltos dejan un tono bronceado universal que queda muy bien en todos los tipos de piel, por lo que será un auténtico imprescindible en tu neceser de maquillaje este verano y, por qué no, ¡durante todo el año!