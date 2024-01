Cómo utilizar (bien) el maquillaje: la guía definitiva y los consejos a tener en cuenta para lograr un resultado de 10

Cualquier fanático o fanática de la belleza estará de acuerdo en que maquillarse puede ser realmente divertido. Un proceso que nos da la posibilidad, incluso, de dar rienda suelta a nuestra creatividad. Sin embargo, no siempre resulta sencillo. ¿Qué aplico primero? ¿Es verdad que los cosméticos líquidos dañan mi piel? ¿Polvos matificantes sí o no? ¿Es necesaria la preparación de la piel? Las dudas en torno al maquillaje son múltiples y no dejan de crecer, sobre todo entre principiantes, que en muchas ocasiones por miedo deciden renunciar al maquillaje más profesional.