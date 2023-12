Estos son los tips y consejos que necesitas para lograr un maquillaje de ojos infalible

Un buen maquillaje de ojos puede transformar por completo un look 'beauty' de forma inmediata, de ahí que en fechas tan señaladas como las que marcan el calendario de diciembre, desde la cena de empresa a la noche de Fin de Año, poder conseguir un buen resultado se convierte en el reto que más quebraderos de cabeza supone para muchas. ¿Cómo debo maquillar mis ojos? ¿Qué productos utilizo? ¿Necesito la ayuda de un profesional? Las preguntas son muchas, sobre todo si no contamos con la destreza ni la habilidad necesarias a la hora de realizar un 'make up', pero todo es más sencillo de lo que imaginamos. La respuesta la tienen los expertos.