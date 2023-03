Las 4 tendencias en cejas que triunfan esta primavera

No es una propuesta fácil ni para todo el mundo. Soy de las que creyó que la tendencia nunca volvería, pero, là voilà!, aquí está de nuevo. Era de prever cuando en la pasada colección de otoño-invierno de Versace vimos desfilar a las hermanas Hadid de esa guisa y cuando Kendall Jenner sorprendió, igualmente, en la pasada gala del MET con unas cejas platino. La cuestión es si esta vez, este look transgresor, entre futurista y genderless, cuajará fuera del fashion system. “Si las vamos a decolorar, lo primero hay que ser atrevida y saber que jugamos con un look llamativo y audaz”, señala María Nebrera. Pero siempre existe la opción efímera, de querer ‘probar por un día’, sin más. Y es fácil. “En algunos casos, se utilizan correctores o base de maquillaje, pero a mí me parece más natural y duradero ir rebajando el color con un lápiz de cejas rubio claro. Me gusta Brow Extension de Maybelline, porque contiene fibras y es más denso para cubrir la oscuridad de la ceja. El tono que más se asemeja a una decoloración es light blonde”, apunta la maquilladora.