Micrograyling: la nueva tendencia de maquillaje permanente para cejas

Aunque maquillar las cejas diariamente ya no es un recurso que nos guste demasiado utilizar, recurrir a productos como fijadores o máscaras de cejas es la opción perfecta para aquellas que no quieran someterse a un tratamiento como este o simplemente para complementarlo (que nunca está de más). Pero, si lo que estás buscando es naturalidad en tus cejas y, en consecuencia, en tu rostro, el 'micrograying' es una opción que no te va a decepcionar.