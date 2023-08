El truco para conseguir un maquillaje de ojos ahumados fácil con dos productos

Quedamos siempre fascinadas con los maquillajes de los ‘make up artists' y con los looks de festival que vemos en ‘influencers’. Nos encanta poder ver cómo a través de una serie de técnicas se pueden conseguir resultados naturales y deslumbrantes. Sin embargo, nos ponemos a ello, practicamos, buscamos los mejores tutoriales, nos hacemos con las mejores herramientas, pero el resultado no es el mismo. Sabemos que es cuestión de práctica y paciencia, pero también de conocer trucos y herramientas que nos faciliten mucho el trabajo. En el mundo del ‘make up’, nuestro principal objetivo, además de haces un 'contouring' excepcional, está el conseguir un maquillaje de ojos ahumados perfecto. ¿Y lo hemos conseguido? Con este tutorial, sí.