El cóctel de máscara de pestañas o la manera de conseguir una mirada de infarto este verano

El planteamiento de este truco viral es sencillo: la máscara perfecta no existe. Puede que seas una de las pocas afortunadas que piensa lo contrario, pero la gran mayoría nos pasamos media vida probando unas y otras marcas sin dar con ella. Las que aportan volumen, no rizan bien. Las que alargan, no espesan. Y he aquí la razón de ser del cóctel. Se trata de elegir un rímel de efecto voluminizador y otro que dé longitud y aplicarlos capa sobre capa para, de este modo, crear un resultado pestañas postizas espectacular.