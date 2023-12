Con esta prebase de maquillaje, parecerá que tienes 20 años menos

Si has pasado los 40, a estas alturas de tu vida, lo más seguro es que tengas muy claro qué productos son absolutamente indispensables para llevar a cabo una buena rutina de ‘skincare’. Es más, probablemente, conozcas a la perfección, incluso, el orden en el que debes aplicar los productos. Sin embargo, te avanzamos que aún tienes una asignatura pendiente en materia ‘beauty’ y, concretamente, en cuestión de maquillaje. Y es que, hay un elemento que, a menudo, no forma parte de nuestro neceser de imprescindibles pese a que sus resultados no solo son asbolutamente espectaculares sino que, además, son visibles al instante. Y es que, la prebase es, sin duda, la gran olvidada del universo cosmético. Es cierto que no tiene una función tan clara como puede tener el corrector o el ‘blush’, pero no por ello pasa a ser menos importante. Su misión es, en definitiva, la de preparar la piel para el maquillaje, a la vez que alarga la duración de los productos que vayamos a utilizar y, además, logra unificar la piel y disimular imperfecciones, como poros abiertos o brillos excesivos. Así que, es innegable que este producto es indispensable cuando lo que buscamos es que la piel esté, sencillamente, impecable. Además, si siempre es recomendable incluirlo en nuestra rutina, este paso se hace aún más necesario en el caso de las pieles maduras.