El truco definitivo para saber qué cantidad de producto usar en tu ‘skincare’

Según una cuenta experta en belleza y en el cuidado de la piel, para saberlo, podemos utilizar simplemente nuestra mano. Vamos a ir analizándolos, de menor a mayor cantidad. La más pequeña sería la de retinol, ya que por su concentración no es conveniente abusar de éste. En segundo lugar, iría el contorno de ojos, del que bastaría aplicar una dosis similar al tamaño de un guisante. En el caso del sérum, los expertos hablan de que lo ideal es utitilzar tres gotas para el rostro, una para el cuello y otra para el escote, además, es importante que si utilizas gotero, no lo pongas directamente sobre el rostro, ya que –aunque internet está lleno de vídeos en los que esta forma de aplicarlo queda súper visual– lo único que conseguirás en contaminarlo con las bacterias que puedas tener en la cara. En el caso del limpiador, ya sea en leche o en gel, tendrías que aplicar la medida corresponiente al tamaño de una aceituna (ten en cuenta que al mezclarlo con agua, duplicarás su efecto). En cuanto a la crema, lo perfecto es que utilices una proporción similar a la de una nuez. Y, por último, respecto al protector solar, la experta recomienda aplicar el equivalente a los dedos índice y corazón. Además, tenemos que recordarte que es importante utilizar éste también sobre el asfalto, es decir, debes incluirlo en la rutina de ‘skincare’ de tu día a día, tanto si vas a estar al sol como si no. Además, lo perfecto es reaplicarlo cada dos horas para que su efecto se mantenga a lo largo de la jornada.