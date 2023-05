El truco para que tu piel esté perfecta está en el orden en el que aplicas los productos de ‘skincare’

Todos recordamos esa regla matemática que reza que «el orden de los factores, no altera el producto». En el universo del ‘skincare’ esa ‘propiedad conmutativa’ no sólo no se aplica sino que puede arruinar tu rutina de cuidado facial. A lo hora de aplicar los productos ‘beauty’ es importante seguir una estructura ya que, por mucho que todos acaben siendo absorbidos por la piel, entran en juego otros factores como la densidad de los mismos. Y es que, aunque ahora te vamos a explicar el orden concreto de cada producto, hay una regla básica que va a ayudarte con este tema: debes aplicarlos siempre de menor a mayor densidad, ya que si empezamos, por ejemplo, con una crema muy densa, esta puede funcionar como una barrera para los tratamientos más ligeros.