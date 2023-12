Adiós a las 'beautyblender' sucias: cómo limpiar esponjas de maquillaje con este truco viral

Este truco de limpieza viral ha cambiado el juego de cómo limpiar esponjas de maquillaje. Ya no es necesario luchar con esponjas manchadas o invertir en reemplazos frecuentes. Ahora, con solo unos simples pasos y elementos cotidianos, puedes asegurarte de que tu Beauty Blender esté siempre impecable y lista para crear looks de maquillaje perfectos. Este método no solo es una solución eficaz, sino también un ejemplo brillante de cómo pequeños trucos pueden hacer una gran diferencia en nuestras rutinas de belleza diarias.