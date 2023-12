Para qué sirve cada brocha de maquillaje y cómo mantenerlas siempre en perfecto estado

Unas brochas limpias y bien cuidadas pueden durar años, lo que nos hará a su vez ahorrar dinero cada cierto tiempo. Y, según los consejos de la firma de complementos You Are The Princess, especializados en brochas y pinceles, si eres de las que se maquilla todos los días, deberías lavar tus brochas al menos una o dos veces a la semana, además de guardarlas en estuches que estén especialmente diseñados para que no pierdan la forma y previamente en espacios aireados para que sequen correctamente.