Recupera la sombra de ojos azul, la tendencia más nostálgica de esta primavera

Dicen que todo vuelve. Y el mundo de la belleza no es ninguna excepción, incluso con esas tendencias en las que decíamos que no caeríamos nunca... Por ejemplo, en últimos tiempos hemos visto cómo el perfilador de labios regresaba a la palestra. Así como la manicura francesa, reinventada sin límites, o el corte de pelo mullet. A ellos se sumará esta primavera la sombra de ojos azul. Icono de los años 80 y 90, este color, reconozcámoslo, no es precisamente fácil de llevar. Sin embargo, esta nueva temporada deberíamos recuperar no solo las paletas de esta tonalidad sino el consejo que Shelly DeVoto, interpretado por Jamie Lee Curtis, le daba a una pequeña Vada en la película Mi Chica (1991). "La primera regla cuando te maquillas los ojos es que jamás llevas suficiente sombra azul".