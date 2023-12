Qué es la cosmeticorexia y por qué afecta cada vez a más personas

“El principal problema del retinol es que puede irritar si no se usa correctamente y no se introduce con la ayuda y consejos de un profesional. Es cierto que el retinol es un activo que se podría empezar a usar, perfectamente, desde la adolescencia. Las pieles grasas y jóvenes con cicatrices de acné se pueden beneficiar de sus efectos, ya que es un principio activo que acelera la renovación cutánea, disminuye las marquitas, ayuda a controlar la producción de sebo, etc. El problema es que la gente joven que lo introduce en su rutina lo hace mal. Optan por concentraciones muy altas, no respetan el proceso de retinización de la piel ni el proceso de introducción pautada en la rutina, no se aplican protección solar por la desinformación que han causado las redes sociales”, añade Anastasia.