Cómo hacer frente a un brote de acné: las mejores cremas para granos del mercado

Como amantes del cuidado facial, sabemos que para conseguir una piel saludable debemos tener presente cuál es nuestro tipo de piel para llevar a cabo una rutina adecuada, saber nuestras características y necesidades en cada momento, porque esto, dependiendo del momento del año o personal en el que nos encontremos puede cambiar radicalmente. Y es que cuando menos lo imaginas puedes sufrir, por ejemplo, un brote de acné en la cara, da igual la edad, por todos es sabido que no solo se produce durante la adolescencia. Principalmente, este suele aparecer por un exceso en la producción de sebo provocando la obstrucción de los poros en la piel, lo que "no significa que nuestra piel no esté en buenas condiciones, ya que el sebo es la grasa natural que la piel y el cabello producen para hidratarse o protegerse", apuntan los expertos de Uriage. ¿Cómo hacerle frente? Existen pautas muy concretas para llevar a cabo y las mejores cremas enfocadas en granitos que pueden ser de gran ayuda.