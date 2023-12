¿Sabías que el ácido hialurónico es el activo cosmético que tienes que aplicar para luchar contra la resaca?

En plenas fiestas navideñas y con la Nochevieja muy cerca, hya quien ya se está preparando para la última noche del año. Esa noche TODOS queremos brillar como una burbuja Freixenet: maquillaje efecto glow, vestidos de lentejuelas... porque hay que brindar por todo lo nuevo que se viene. Y el día de enero se avecina un despertar con resaca, no lo vamos a negar. Sientes más sed de lo normal y, si fuera por ti, no te levantarías en todo el día de la cama, pero lo que seguro que no sabías que tu piel también sufre los estragos de la resaca. Como lo lees, pero hay un activo cosmético que puede hacer mucho por tu piel: el ácido hialurónico, que calma la sed de tu piel tras una noche de excesos.