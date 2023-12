¿Por qué este conocido ingrediente cosmético se ha convertido en el activo antiedad de moda de 2023?

Lo bueno de los péptidos es que son unos principios que no generan ningún tipo de reacción y que combinan con todos los demás principios activos: con ácido hialurónico, con retinol…, manifiesta Sonia Ferreiro aunque puntualiza que los únicos péptidos que no se pueden combinar con otro principio activo son los derivados del cobre “porque, si se mezclan con vitamina C, se pueden oxidar y en vez de cumplir una acción antioxidante, lo que pueden producir es una acción prooxidantes, es decir, que nos envejezca”. Lucía Altozano tampoco recomienda su uso con el grupo de los AHA, ácidos glicólico y láctico, “ya que no solo no funciona bien sino que resta efectividad al principio activo de los péptidos”. Por lo demás, son idóneos para combinar con la mayoría de los ingredientes de una fórmula, porque potencian sus efectos con resultados excelentes.