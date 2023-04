El secreto de las coreanas para coseguir una "piel de porcelana" es esta espátula que triunfa en TikTok

La espátula para maquillaje te permitirá repartir la base de maquillaje de manera uniforme por todo el rostro, creando una fina capa con la que conseguirás un 'make up no make up', librándote de todas las imperfecciones mientras parece que no llevas nada. Además, al tratarse de un utensilio de metal no absorberá nada del producto que vayas a utilizar, con lo que notarás cómo necesitas menos cantidad para cubrir tu rostro.