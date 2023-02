Los dispositivos faciales 'low cost' que revolucionarán por completo tu rutina facial

El cepillo de You Are The Princess es un dispositivo de limpieza y tratamiento facial con filamentos de silicona que se adaptan a todo tipo de piel. Su cabezal ovalado ayuda a llegar a las zonas más difíciles y a limpiar en profundidad. Gracias a las ondas sónicas además, activa las enzimas esenciales y aceleran el flujo sanguíneo disminuyendo la hinchazón y las ojeras.