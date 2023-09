¿Estás en ese momento en que el bronceado empieza a desvanecerse? Deja tu piel en paz y no te empeñes en quitarle capas para sacarle brillo

Si frotar y frotar la piel o someterla a la continua acción de ácidos exfoliantes para intentar sacarle el brillo no es una opción. Tampoco lo es no exfoliarla en absoluto en la creencia de que el moreno va a desaparecer más rápido. Pues no. Porque la acumulación de células muertas en la capa córnea hace que la piel se vea más opaca y menos uniforme, pero también que no saque todo el rendimiento de los cuidados que le prodigamos y que mejoran su textura. “Aunque suene a una contradicción, exfoliar la piel de manera progresiva y suave ayuda a mantener un tono homogéneo y mejora la hidratación y textura cutáneas”, señala Lucía Altozano, farmacéutica titular de Skinpharmacy Jorge Juan 34, un paso que, dice, nos prepara también para recibir otros tratamientos esenciales si se quiere prolongar el bronceado y salvaguardar la calidad de la piel.