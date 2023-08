'Strawberry look', la tendencia de belleza que Hailey Bieber ha puesto de moda

Si hace unas semanas era el 'latte make up' el 'beauty look' que conquistaba las redes, ahora ha sido el 'strawberry look'. Pero, ¿de qué se trata realmente? Este nombre hace referencia a un maquillaje de lo más sencillo y natural, perfecto para la época estival debido al poco uso de productos pesados y en el que se le da protagonismo al colorete, para así conseguir el 'efecto buena cara' que tanto nos gusta.