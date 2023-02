Los zapatos de tacón ancho de Mango que llevaría Sarah Jessica Parker (y nosotras también)

Todas sabemos que en materia de calzado es muy importante dar con aquellos zapatos que no solo te sienten bien sino que sean lo suficientemente cómodos para que no llegues a casa llorando de dolor o con las clásicas molestias que esto conlleva. Sabemos también que donde estén unas bailarinas planas que se quite todo, al menos si vamos a estar todo el día de un lado a otro y buscamos un calzado versátil. Pero también es cierto que muchas veces queremos y necesitamos un zapato de tacón que nos estilice, nos alargue la pierna y encima sea super tendencia.