Los zuecos de Sarah Jessica Parker que nos hacen soñar con una colaboración entre Birkenstock y Gucci.

Sin una fecha de estreno confirmada, no sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar para resolver el misterio y, además, conocer la explicación del guion a este peculiar ‘outfit’. Puede que, como vimos en la primera temporada de ‘And just like that’, la protagonista solo se haya bajado de sus eternos tacones por prescripción médica tras su operación de cadera o, quién sabe, quizás sea el resultado de un cambio de estilo más profundo ligado a la misma comodidad y aceptación que en los últimos capítulos ya se materializó en una inspiradora melena canosa. En cualquier caso, es un hecho que la Carrie Bradshaw de 50 años no es la misma que conocimos con 30 y ahora ha dejado entrar en su armario los zapatos planos (por supuesto, de diseñador). Cruzamos los dedos por poder copiárselos pronto.