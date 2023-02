Los vestidos que serán tendencia en 2023 incorporarán 'cut outs'

Hay tendencias que resurgen de décadas pasadas para traernos prendas y accesorios completamente rompedores y otras, que podemos considerar como tendencias nuevas pero que su éxito es tan grande, que consiguen ser igual de sonadas que cualquier otra. Eso es precisamente lo que sucede con la tendencia 'cut out', una moda que surgió hace varias (pero no demasiadas) temporadas y que tímidamente se colaba en nuestros vestidos más veraniegos. Sin embargo, en 2022, la tendencia terminó por desatarse, llegando a evoluciones como los escotes múltiples que no parábamos de ver en alfombras rojas, 'street style' y nuestros perfiles de inspiración de Instagram favoritos, y los cuáles ya se atrevían a lucir las menos atrevidas.