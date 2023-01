Jennifer López tiene los vaqueros que MÁS FAVORECEN a las chicas bajitas

Jennifer López es uno de los mayores iconos de estilo de la historia y una fuente de inspiración para todas las amantes de la moda. No solo se convierte en una estrella encima del escenario o delante de una cámara, sino que la artista es una reina del 'street style' y sus (ahora bastante frecuentes) apariciones merecen toda apreciación. Y la razón es evidente, pues no hay ocasión en la que Jennifer López no sorprenda con alguno de sus estilismos, ya sea pisando una alfombra roja o con una propuesta de lo más sencilla. Así ha sucedido con el último de ellos, un look aparentemente básico y que todas podemos recrear con prendas de nuestro armario, pero que recoge una prenda muy favorecedora, sobre todo para las chicas más bajitas.