El 'beauty look' de Carmen Arrufat para los Premios Feroz 2023 que nos ha dejado sin palabras

Los Premios Feroz 2023 nos han dejado una alfombra roja repleta de impresionantes looks, entre los que no han faltado tendencias como las plumas, las transparencias, las lentejuelas o los detalles 'cut out'. No ha habido detalle que no haya pasado por esta alfombra roja en la que looks como el de Milena Smit o Anna Castillo nos han dejado boquiabiertos. Y no solo por su estilismo, sino también por el maquillaje que todas ellas han lucido. Pero, si ha habido un 'beauty look' que nos ha dejado sin palabras, ese ha sido el de la actriz Carmen Arrufat (y la parte más sorprendente han sido sus cejas).